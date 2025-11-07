Verkehr
Bus beschädigt sieben Autos in Mayen – vier Leichtverletzte
Ein Linienbusfahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Schließlich sind mehrere Autos nicht mehr fahrbereit.

Mayen (dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Mayen in der Osteifel sind vier Menschen in Autos leicht verletzt worden. Der Busfahrer hatte laut Polizei aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Bus beschädigte sieben Autos. Mehrere der Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Der Busfahrer und seine wenigen Fahrgäste blieben unverletzt. Der Habsburgerring in Mayen musste für die Bergungsarbeiten circa drei Stunden lang voll gesperrt werden.

