Musik verbindet: Beim Festival «Schulen musizieren» kommen Ensembles aus ganz Deutschland in Trier zusammen. Was die Teilnehmenden erwartet.

Trier (dpa/lrs) – Trier wird im Juni 2027 zum deutschlandweiten Treffpunkt der Schulmusik: Rund 460 Musikerinnen und Musiker aus ausgewählten Ensembles aller Schulformen und Altersstufen reisten zum Festival «Schulen musizieren» aus Deutschland an, teilte der Bundesverband Musikunterricht in Mainz mit.

Gemeinsam mit Schülern aus Trier und der Region werden sie vom 17. bis 20. Juni gemeinsam proben, musizieren und auftreten. Der Verband rechnet damit, dass mit den rheinland-pfälzischen Ensembles mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler bei dem Musikfestival zusammenkommen.

Veranstalter ist der Bundesverband Musikunterricht (BMU), der das Festival seit 1981 alle zwei Jahre ausrichtet. «Unser Ziel ist es, ein positives Zeichen für die integrierende Kraft von Musik an Schulen zu setzen», teilte die Vizepräsidentin des Verbandes, Eva Kieser, mit.

Musik vor dem Dom, in Kirchen und am Moselufer

Die Vielfalt und Leistungsfähigkeit schulischer Musikensembles sollten sichtbar gemacht und musikalische Begegnungen über Ländergrenzen hinweg möglich werden. Die Schüler werden an verschiedenen Orten in Trier und Umgebung musizieren: unter anderem vor dem Dom, in Kirchen und Konzertsälen, in der Fußgängerzone und am Moselufer, hieß es.

Zuletzt ging der Bundesbegegnung «Schulen musizieren» 2025 in Thüringen in Erfurt und Weimar über die Bühne.