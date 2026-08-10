Der neue Wehrdienst der Bundeswehr braucht Platz. Dazu hat das Verteidigungsministerium auch Orte in Rheinland-Pfalz im Blick.

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Die Pläne zur möglichen Rückkehr der Bundeswehr nach Speyer und Kusel konkretisieren sich offenbar. Wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte, sollen an bundesweit mehreren Standorten vorbereitende Schritte in die Wege geleitet werden. Darunter sind die ehemalige Kurpfalz-Kaserne in Speyer und die frühere Unteroffizier-Krüger-Kaserne inklusive des ehemaligen Standortübungsplatzes in Kusel.

An beiden Standorten habe man bereits «intensive Gespräche» geführt, hieß es. Dabei gehe es um die gegenseitigen Interessen zur künftigen Nutzung der Liegenschaften. «Die erzielten Ergebnisse zeugen von einer Kompromissgemeinschaft, die nicht nur die Bedeutung des Aufwuchses der Bundeswehr unterstreicht, sondern auch die gute Partnerschaft aller Beteiligten.» Die nächsten Schritte sollen «zeitnah» in Absichtserklärungen festgehalten werden – sogenannte Letter of Intent (LoI).