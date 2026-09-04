Für den neuen Wehrdienst werden neue Heimatschutzbataillone aufgestellt. Eines kommt nach Merzig im Saarland. Was das für den Standort bedeutet.

Merzig/Berlin (dpa/lrs) – Im Zuge des neuen Wehrdienstes wird im saarländischen Merzig das Heimatschutzbataillon 132 stationiert: Damit kommen rund 170 zusätzliche Dienstposten am Standort hinzu, sodass sich die Gesamtzahl auf 810 Dienstposten erhöhe, teilte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Berlin mit.

«Das ist eine gute Nachricht für die Region. Das Saarland steht zur Bundeswehr und unserer Verantwortung», teilte die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) mit. Beim dortigen Heimatschutzbataillon bekommen die Rekrutinnen und Rekruten laut Staatskanzlei «eine militärische Heimat, die sich für bis zu elf Monate bei der Bundeswehr verpflichten».

Im Anschluss an ihre heimatnahe Grundausbildung bestehe für sie dort auch die Möglichkeit, als Reservistinnen und Reservisten zu dienen. Weitere neue Heimatschutzbataillone sollen laut Verteidigungsministerium in Münster, Leipzig und Trollenhagen aufgestellt werden.