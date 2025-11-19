Bundespolizei findet unterkühlte Frau an Bahn-Haltepunkt

Es hätte lebensbedrohlich werden können - eine Streife findet mitten in der Nacht bei tiefen Temperaturen eine schlafende Frau.

Schweighofen/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei Minusgraden hat die Bundespolizei in der Nacht eine völlig unterkühlte Frau an dem Bahn-Haltepunkt Schweighofen (Kreis Südliche Weinstraße) gefunden. Die 38-Jährige habe geschlafen, teilte die Bundespolizei in Kaiserslautern mit. Einer Sprecherin zufolge war sie nicht alkoholisiert.

Der Rettungsdienst versorgte die Frau, die den Angaben zufolge deutliche Anzeichen einer Unterkühlung zeigte. Davor hatte sie sich bereits im Dienstwagen der Bundespolizei aufwärmen können. Warum die 38-Jährige in der kalten Nacht draußen an dem Haltepunkt ganz in der Nähe der Grenze zu Frankreich schlief, war zunächst unklar.