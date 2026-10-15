Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Rael Nakuzola mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19 Jahre junge Linksverteidiger unterschreibt einen Vertrag beim Profiteam von Trainer Urs Fischer, wie die Rheinhessen mitteilten.

«Ich bin extrem stolz und glücklich, dass ich bei Mainz 05 meinen ersten Profi-Vertrag unterschreiben konnte. Das Ganze ging dann doch relativ schnell. Ich kann hier jeden Tag eine ganze Menge dazu lernen», sagte Nakuzola. Sportdirektor Niko Bungert sagte: «Wir sind überzeugt davon, dass Rael mit seiner Einstellung und seinen fußballerischen Voraussetzungen bereit dafür ist, sich weitere Einsätze in der Bundesliga zu erarbeiten.»

Nakuzola kam im Sommer von der U19 von Rot-Weiss Essen nach Mainz und erhielt in den Bundesliga-Spielen beim Hamburger SV sowie im Derby gegen Eintracht Frankfurt bereits Kurzeinsätze. Auf die Frage, wann Nakuzola zum ersten Mal von Beginn an auflaufen könne, sagte Fischer: «Wenn der Trainer ihn aufstellt, bekommt er die Möglichkeit. Er macht das gut. Er gewöhnt sich noch an den Rhythmus. Früher oder später wird er sicher seine Chance bekommen.»