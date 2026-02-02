Unternehmen
Bundeskanzler Merz mit Schnieder in Rheinland-Pfalz
Friedrich Merz und Gordon Schnieder (beide CDU)
Friedrich Merz und Gordon Schnieder (beide CDU)
Michael Kappeler. DPA

Im Wahlkampf bekommt der CDU-Spitzenkandidat Unterstützung aus Berlin. Friedrich Merz kommt zur Eröffnung eines Technologie-Campus.

Lesezeit 1 Minute

Neustadt/Wied (dpa/lrs) – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt nach Rheinland-Pfalz. Am Montag (14.00 Uhr) nimmt er an der Eröffnung eines Technologie-Campus des Unternehmens Niedax teil. Auch der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Gordon Schnieder, wird dabei sein. Beide sollen auch eine Rede halten.

Niedax ist ein Hersteller für Kabelverlegesysteme. Auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern hat das Unternehmen im Norden von Rheinland-Pfalz einen neuen Standort erschlossen. «Von diesem aus sollen zukünftig Bauprojekte im Bereich Infrastruktur gesteuert werden, die beispielsweise dem Ausbau des Glasfasernetzes, des digitalen Schienenverkehrs und von Rechenzentren in Deutschland und Europa dienen», schreibt das Unternehmen auf seiner Homepage.

© dpa-infocom, dpa:260202-930-628742/1

Ressort und Schlagwörter

Wirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten