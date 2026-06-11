Stresemann-Gesellschaft
Bundesaußenminister Wadephul in Mainzer Staatskanzlei
Bundesaußenminister Johann Wadephul
Der Bundesaußenminister besucht Rheinland-Pfalz. (Archivbild)
Elisa Schu. DPA

Eingeladen hat die Stresemann-Gesellschaft. Ziel der Gesellschaft ist die Förderung des gesellschaftlichen Dialogs über die Außen- und Europapolitik.

Mainz (dpa) – Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) wird bei einem Treffen mit der Stresemann-Gesellschaft in Mainz am Freitag (18 Uhr) über die Außen- und Europapolitik reden. Bei der Veranstaltung in der Staatskanzlei ist auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) dabei.

Die Stresemann-Gesellschaft wurde 1955 gegründet und hat ihren Sitz in Mainz. Die Gesellschaft erinnert an den früheren Reichskanzler und Friedensnobelpreisträger Gustav Stresemann und fördert nach eigenen Angaben den gesellschaftlichen Dialog sowie das Verständnis für die Außen- und Europapolitik.

© dpa-infocom, dpa:260611-930-209533/1

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Politik

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