Die historische Baumann-Orgel von 1782 in Bad Bergzabern wird mit mehr als 35.000 Euro aus Bundesmitteln saniert. Was hinter der Förderung steckt.

Bad Bergzabern/Berlin (dpa/lrs) – Die Sanierung der Baumann-Orgel in der Bergkirche in Bad Bergzabern im Landkreis Südliche Weinstraße wird von der Bundesregierung gefördert. Mehr als 140 Projekte werden in diesem Jahr im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramms unterstützt, wie der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Wolfram Weimer (parteilos) mitteilte. Die geförderten Vorhaben seien am Mittwoch vom Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen worden.

Der Bundeszuschuss beträgt etwas mehr als 35.000 Euro, wie aus einer Mitteilung der Protestantischen Kirchengemeinde Bad Bergzabern und dem Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhart (CDU) hervorgeht. Das Gesamtvolumen der Sanierung liege bei rund 110.000 Euro. Zusätzlich zu den Mitteln vom Bund habe die Kirchengemeinde noch einen Landeszuschuss beantragt.

Probleme in der Orgelmechanik

«Die Baumann-Orgel von 1782 hat eine Originalsubstanz von ca. 95 Prozent. Sie soll in ihrem historischen Bestand gesichert sowie ihre Klangeigenschaften und die Spielbarkeit nachhaltig verbessert werden», heißt es in der Mitteilung. Probleme in der Mechanik würden das Spielen und Hören der Orgel teilweise unzumutbar machen.

Insgesamt werden rund 35 Millionen Euro für die 14. Auflage des Denkmalschutz-Sonderprogramms bereitgestellt, so Staatsminister Weimer. Bis einschließlich 2025 seien demnach rund 547 Millionen Euro investiert worden.