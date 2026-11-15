Das Obere Mittelrheintal ist Unesco-Welterbe. Denkmalgeschützte Burgen können deswegen nicht einfach für den Besuch von Menschen mit Handicap und ältere Personen verändert werden.

Mainz/Sankt Goar (dpa/lrs) – Bei der Bundesgartenschau im Oberen Mittelrheintal im Jahr 2029 können nicht alle denkmalgeschützten Kulturdenkmäler barrierefrei besucht werden. Jedes Kulturdenkmal habe einzigartige Voraussetzungen, die eine Normanpassung für Barrierefreiheit nicht immer zulassen, berichtete Kulturminister Sven Teuber (SPD) in Mainz. Gerade bei den Burgen im Oberen Mittelrheintal müssten wegen ihrer jeweiligen Lage und baulichen Beschaffenheit individuelle Lösungen entwickelt werden.

Bei der Burg Rheinfels werden Teilbereiche für Menschen mit Behinderungen oder ältere Gäste barrierefrei zugänglich sein. Eine vollständige Barrierefreiheit der Burg sei aufgrund der baulichen Gegebenheiten mit Steigungen, Treppen und Bodenbelägen aber nicht möglich, ohne den Denkmalwert der bedeutenden Ruine im Welterbe Oberes Mittelrheintal gravierend zu beeinträchtigen, erklärte der Minister. Als eine ergänzende Besuchsmöglichkeit dieser Bereiche werde eine digitale Variante geprüft.

Sinnesgarten und Demenzgarten

Mit Ausnahme der Burg Rheinfels werden alle Buga-Parks barrierefrei zugänglich sein. Mit den Ausstellern werde derzeit auch die Einrichtung eines Sinnesgartens für sehbehinderte Gäste oder ein Demenzgarten diskutiert, sagte Teuber auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion. Für den barrierefreien Betrieb würden auch Aspekte wie Leit- und Informationssysteme für Sehbehinderte oder in leichter Sprache sowie gezielte Führungen berücksichtigt.

Die Bundesgartenschau im Oberen Mittelrheintal findet vom 19. April bis zum 7. Oktober 2029 statt. Das Obere Mittelrheintal ist Unesco-Welterbe. Das Gebiet erstreckt sich über 67 Kilometer entlang des Rheins – vom hessischen Rüdesheim bis zum Deutschen Eck in Koblenz.

Acht Buga-Parks

Über das Tal verteilt sollen acht sogenannte Buga-Parks mit fünf Ausstellungsflächen entstehen. Die fünf zentralen Ausstellungsparks sind demnach in Lahnstein, Sankt Goar, Loreley, Rüdesheim am Rhein und Bingen am Rhein. Dazu wird es drei Bürgerparks ohne Buga-Ticket geben in Assmannshausen, Sankt Goarshausen und Bacharach.

Die Buga Oberes Mittelrheintal 2029 plant mit einem Gesamtbudget von 143 Millionen Euro. Davon entfallen nach Angaben der Organisatoren bis zu 80 Millionen Euro auf die Länder Rheinland-Pfalz (bis zu 68,6 Millionen Euro) und Hessen (bis zu 11,4 Millionen Euro).

Die Kommunen im Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal beteiligen sich demnach mit 15,2 Millionen Euro an den Kosten. Weitere 47,8 Millionen Euro seien als Einnahmen der Bundesgartenschau eingeplant.