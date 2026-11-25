Acht Parks und ein Budget von 143 Millionen Euro: Die Gartenschau im Mittelrheintal ist ein Großprojekt. Was ist bereits dazu bekannt?

Koblenz (dpa/lrs) – Burgen, Berge und Blumenbeete, dazu neue Parks und zahlreiche Besucher auf Straßen, Schienen und Fähren: Im Frühjahr 2029 wird das Obere Mittelrheintal zur Bühne einer Bundesgartenschau. Anders als bei früheren Veranstaltungen dieser Art verteilt sich die Buga über rund 67 Kilometer entlang des Rheins. Was geplant ist, was es kostet und welche Herausforderungen noch zu bewältigen sind – ein Überblick:

Was ist die Buga 2029 und wann findet sie statt?

Bundesgartenschauen finden alle zwei Jahre statt. Sie zeigen für einige Monate gärtnerische Ausstellungen und sollen zugleich dauerhaft Parks und öffentliche Grünflächen schaffen oder verbessern.

Die Bundesgartenschau im Oberen Mittelrheintal dauert vom 19. April bis zum 7. Oktober 2029. Unter dem Motto «Was uns bewegt» sollen Gartenbau, Kultur, Tourismus und Regionalentwicklung miteinander verbunden werden. Die Veranstalter rechnen mit rund 1,5 Millionen Besuchern. Auf etwa 40 Hektar Ausstellungsfläche sind Themengärten, Blumenschauen und weitere gärtnerische Beiträge geplant.

Wo findet die Gartenschau statt?

Das Veranstaltungsgebiet erstreckt sich über beide Rheinseiten zwischen Koblenz und Bingen beziehungsweise Rüdesheim. Insgesamt sind acht Parks vorgesehen: fünf kostenpflichtige Buga-Parks in Lahnstein, Sankt Goar, auf der Loreley, in Bingen und Rüdesheim sowie drei kostenfreie Bürgerparks in Bacharach, Assmannshausen und Sankt Goarshausen. Damit wird die Gartenschau zu einer Reise durch das Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal.

Was gibt es an den einzelnen Standorten zu sehen?

Die fünf Buga-Parks setzen unterschiedliche Schwerpunkte. In Lahnstein sollen die Rheinanlagen auf rund 13 Hektar neu gestaltet werden. Eine neue Brücke über die Lahn soll Nieder- und Oberlahnstein verbinden. Auf Burg Rheinfels in Sankt Goar ist ein etwa 1,5 Hektar großer Ausstellungsbereich mit einem besonderen Wege- und Gangsystem, durch Gewölbekeller und historische Mauern geplant. Auf der Loreley soll der rund 4 Hektar große Landschaftspark Gartenkunst und die Geschichte des berühmten Felsens verbinden.

In Bingen wird der etwa 7 Hektar große Park am Mäuseturm unter anderem Schauplatz einer Blumenhallenschau in einer historischen Wagenausbesserungshalle. In Rüdesheim ist ein rund 4 Hektar großer Hafenpark mit neuen Aufenthalts-, Sport- und Freizeitflächen vorgesehen.

Die drei Bürgerparks ergänzen das Angebot: In Sankt Goarshausen wird das Gelände rund um den historischen Häusener Kran aufgewertet. In Bacharach sind unter anderem ein Spielbereich und ein Strand mit Wasserspiel geplant. In Assmannshausen soll ein grüner Korridor zwischen Bundesstraße und Rheinufer entstehen.

Was kostet die Buga und wer bezahlt sie?

Das Gesamtbudget liegt nach Angaben der Veranstalter bei 143 Millionen Euro. Bis zu 80 Millionen Euro sollen die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen beisteuern. Der Anteil von Rheinland-Pfalz beträgt demnach bis zu 68,6 Millionen Euro, Hessen soll bis zu 11,4 Millionen Euro übernehmen. Die Kommunen im Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal beteiligen sich mit 15,2 Millionen Euro. Weitere 47,8 Millionen Euro sollen aus Einnahmen der Bundesgartenschau kommen.

Die Kalkulation basiert auf der Erwartung von 1,5 Millionen Besuchern. Zum Vergleich: Die Bundesgartenschau in Koblenz hatte 2011 mehr als 3,5 Millionen Besucher verzeichnet.

Was bleibt nach der Gartenschau?

Die fünf Buga-Parks und die drei Bürgerparks sollen auch nach dem Ende der Veranstaltung als öffentliche Grün- und Freiflächen erhalten bleiben. Die Investitionen sind damit nicht nur für die sechsmonatige Ausstellung gedacht, sie sollen nachhaltig die Aufenthaltsqualität und Lebensqualität stärken.

Wie sollen die Besucher zu den einzelnen Standorten kommen?

Die dezentrale Ausrichtung über 67 Rheinkilometer stellt besondere Anforderungen an den Verkehr. Die Veranstalter setzen auf Bahn, Bus, Fähren, Schiffe und Fahrräder. Ein Kombiticket soll den Eintritt mit der Nutzung von Bus und Bahn verbinden. Für Autofahrer sind Park-and-Ride-Plätze außerhalb der Veranstaltungsorte mit Shuttle-Bussen vorgesehen. Zwischen gegenüberliegenden Standorten wie Sankt Goar und Sankt Goarshausen sowie Bingen und Rüdesheim ist eine Rheinquerung per Schiff geplant.

Auch das Zugangebot soll während der Gartenschau ausgebaut werden, wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) mitgeteilt hatte. Gemeinsam mit dem regulären Angebot könnten demnach auf beiden Rheinseiten jeweils zwei Züge pro Stunde und Richtung verkehren. Dafür müssen allerdings noch die Verfügbarkeit von Zügen und Personal sowie die Kosten geklärt werden.

Wie steht es um die Barrierefreiheit?

Nach Angaben von Kulturminister Sven Teuber (SPD) sollen mit Ausnahme von Burg Rheinfels alle Buga-Parks barrierefrei zugänglich sein. Auf der historischen Burg werden wegen der Steigungen, Treppen und Bodenbeläge nur Teilbereiche für Menschen mit Behinderungen und ältere Besucher erreichbar sein. Eine vollständige Barrierefreiheit würde nach Einschätzung des Ministers den Denkmalwert der Anlage erheblich beeinträchtigen.

Als Ergänzung wird eine digitale Besuchsmöglichkeit für nicht zugängliche Bereiche geprüft. Außerdem diskutieren die Verantwortlichen über einen Sinnesgarten für sehbehinderte Menschen und einen Demenzgarten. Geplant sind auch Leitsysteme, Informationen in leichter Sprache und spezielle Führungen.