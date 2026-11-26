Eine Stadt will Kindern trotz knapper Kassen gute Startchancen bieten. Für dieses Engagement gibt es nun einen besonderen Titel - und ein Preisgeld.

Berlin/Pirmasens (dpa) – Der Pakt für Pirmasens ist beim Deutschen Kita-Preis 2026 ausgezeichnet worden. Das Bündnis aus Rheinland-Pfalz wurde in Berlin zum «Lokalen Bündnis für frühe Bildung des Jahres» gekürt und kann über ein Preisgeld von 25.000 Euro verfügen, wie die Veranstalter mitteilten.

Die Jury würdigte den Angaben zufolge das Engagement der gesamten Stadtgesellschaft für bessere Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen. Dabei arbeiteten Verwaltung, Politik, Ehrenamtliche und weitere Unterstützer zusammen. Auch angesichts knapper kommunaler Kassen würden Bildungs- und Sozialpolitik verbunden.

Die «Kita des Jahres» steht in Dresden

Das Bündnis organisiert unter anderem niedrigschwellige Angebote, die sich an den Lebenswelten der Kinder orientieren. Als Beispiel nennt die Jury ein Angebot in Kitas, das organisiert und finanziert wurde, damit kein Kind ohne gesundes Frühstück in den Tag starten muss. Erfahrungen aus der Praxis würden zudem an andere Einrichtungen weitergegeben.

«Kita des Jahres» ist die Kita in der Louise in Dresden. Der Deutsche Kita-Preis wird zum neunten Mal vergeben und ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung sowie mehreren Partnern.