BSW Rheinland-Pfalz wählt Landesliste für Bundestagswahl

Alzey (dpa/lrs) – Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Rheinland-Pfalz hat bei einer Mitgliederversammlung in Alzey seine Kandidatenliste für die Bundestagswahl aufgestellt. Der Bundestagsabgeordnete und frühere Linken-Landesvorsitzende Alexander Ulrich wurde mit 98 Prozent der Stimmen auf den ersten Platz der Landesliste gewählt. Bei 56 gültigen Stimmen erhielt Ulrich 55 Ja-Stimmen – es gab eine Enthaltung.

Lafontaine spricht statt Wagenknecht

Auf den zweiten Platz wählten die 56 stimmberechtigten Mitglieder mit 54-Ja-Stimmen die Co-Landesvorsitzende Sina Listmann. Die Partei zieht in Rheinland-Pfalz mit zwölf Listenkandidaten in den Bundestagswahlkampf, darunter sind zahlreiche politische Quereinsteiger.

Die Parteivorsitzende Sahra Wagenknecht sagte ihre zuvor angekündigte Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen ab. Dafür hielt ihr Mann Oskar Lafontaine eine Eröffnungsrede. Darin hob er die Wirtschafts- und Friedenspolitik als zentrale Themen der im Januar gegründeten Partei hervor. Lafontaine sprach sich unter anderem für Infrastruktur-Investitionen, einen Mindestlohn von 15 Euro sowie eine gesteuerte Migration aus.

Kabarettistin auf Listenplatz vier

Auf der Landesliste findet sich auch ein aus dem Fernsehen bekannter Name: Die Kabarettistin und Schauspielerin Alice Hoffmann erreichte Platz vier. Hoffmann hatte mit einer Rolle in der ARD-Comedy-Serie «Familie Heinz Becker» überregionale Bekanntheit erlangt.

Der BSW-Landesverband hatte sich im September dieses Jahres in Kaiserslautern gegründet. Nach Angaben des Landesvorsitzenden Ulrich stieg die Mitgliederzahl seitdem von 55 auf 69 Mitglieder. Die laut Ulrich «links-konservative» Partei setzt auf eine restriktive Zulassung von Mitgliedern; Ziel sei ein «kontrollierter Parteiaufbau».

Nach dem Bruch der Ampel-Koalition will Kanzler Olaf Scholz (SPD) am 16. Dezember im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Erhält er wie erwartet keine Mehrheit, wird am 23. Februar die vorgezogene Bundestagswahl abgehalten.