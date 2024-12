BSW im Saarland wählt Landesliste für Bundestagswahl

Ensdorf (dpa/lrs) – Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) geht im Saarland mit Spitzenkandidatin Désirée Kany in den Bundestagswahlkampf. Die 31-jährige Saarbrückerin, die als Lehrerin an beruflichen Schulen arbeitet, wurde bei einer Versammlung in Ensdorf mit 91,3 Prozent auf den ersten Platz der Landesliste gewählt. Kany gehört dem BSW-Landesvorstand seit dessen Gründung an.

«Ich bin zuversichtlich, dass das BSW im Saarland nach seinem guten Ergebnis bei der Europawahl mit seinen pragmatischen Lösungen auch den Einzug in den Bundestag schafft», sagte Kany vorab. Auf Platz zwei der Landesliste kam Sascha Sprötge. Der 55-Jährige aus Dillingen arbeitet in der Kindertagespflege.

Das BSW im Saarland zählt laut Landesgeschäftsführer Ralf Georgi derzeit 29 Mitglieder. Das Bündnis hatte im März im Saarland seinen bundesweit dritten Landesverband gegründet. Parteichefin Sahra Wagenknecht wohnt im saarländischen Merzig.

Nach dem Bruch der Ampel-Koalition will Kanzler Olaf Scholz (SPD) am 16. Dezember im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Erhält er wie erwartet keine Mehrheit, findet am 23. Februar die vorgezogene Bundestagswahl statt.