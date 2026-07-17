Eine Londoner Kult-Theatertruppe bringt Kriemhild als düstere Heldin auf die Bühne. Welche bekannte Popsängerin die Musik komponiert hat und selbst singt.

Worms (dpa) – Die Nibelungen-Festspiele in Worms beginnen heute (20.30 Uhr) mit einer ungewöhnlichen Neuinterpretation der historischen Sage. Die Londoner Theatercompagnie Les Enfants Terribles bringt mit «Die Hunnenkönigin» erstmals eine britische Sicht auf den deutschen Mythos auf die Bühne vor dem Kaiserdom.

Im Mittelpunkt steht die burgundische Königstochter Kriemhild, die nach der Ermordung von Drachentöter Siegfried zur rachedurstigen Herrscherin der Hunnen wird. Intendant Nico Hofmann verspricht einen bildgewaltigen Zugriff auf den intrigenreichen Mittelalterthriller.

Pistorius und Schnieder unter den Premierengästen

Die deutsch-kanadische Popsängerin Alice Merton («No Roots») hat Songs für die Inszenierung komponiert – und singt sie live. Die Rolle der Kriemhild übernimmt Schauspielerin Maria Dragus («Das weiße Band»), die ihr Theaterdebüt gibt. Die Festspiele laufen bis zum 2. August.

Zur Premiere werden unter anderem Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) erwartet. Die Festspiele in einer der ältesten Städte Deutschlands finden seit 2002 statt. Die große Tribüne fasst etwa 1.400 Menschen.