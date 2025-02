«Brisant» zeigt ungeklärten Kriminalfall mit Frauenleiche

Videobilder legen nahe, dass ein Unbekannter eine verpackte Leiche in einem Einkaufswagen transportierte und ablegte. Hilft eine TV-Sendung gut vier Jahre nach dem Fall bei der Aufklärung?

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der Fund einer verpackten Frauenleiche in der Innenstadt von Kaiserslautern wird am Sonntag (16.2.) vom Fernsehen aufgegriffen. Die ARD-Sendung «Brisant» (17.00 Uhr) berichte über den Fall von Dezember 2020, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Der Tod der 48-Jährigen beschäftige die Ermittler weiterhin. «Eine heiße Spur gibt es aktuell nicht.» Die Frau war Opfer eines Verbrechens geworden. Videoaufnahmen aus einem Parkhaus legen nahe, dass die Leiche in einem Einkaufswagen transportiert wurde. Die Polizei erhofft sich von der Sendung neue Hinweise.