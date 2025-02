Briefwahl im Saarland läuft – Wahlämter geöffnet

Saarbrücken (dpa/lrs) – Knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl ist im Saarland die Briefwahl jetzt in allen Kommunen vor Ort in den Wahlämtern möglich. Es gebe dabei «sehr großzügige Öffnungszeiten», sagte ein Sprecher der Landeswahlleitung in Saarbrücken. Einige große Gemeinden hätten ihre Briefwahlbüros auch am Samstag (15. Februar) geöffnet.

«Die Briefwahl läuft gut an», sagte der Sprecher der Stadt Saarbrücken. Am Montagmorgen seien bereits rund 200 Wählerinnen und Wähler gekommen.

Die Briefwahlunterlagen können laut Landeswahlleitung auch rund um die Uhr bei den Gemeinden in den Briefkasten geworfen werden. Wer seinen Wahlbrief per Post schicke, müsse diesen bis spätestens 20. Februar einstecken. Deutschen im benachbarten Ausland werde empfohlen, die Unterlagen direkt in Deutschland einzuwerfen, um sicher zu sein, dass sie rechtzeitig eingehen.

Bei der Bundestagswahl 2021 lag der Anteil der Briefwähler bei 40,4 Prozent. Für dieses Jahr sieht die Landeswahlleitung «keine Trendumkehr», auch wenn der Zeitraum für die Briefwahl dieses Mal aufgrund der vorgezogenen Wahl kurz sei, sagte der Sprecher. Wahlbriefe, die am Wahltag (23. Februar) nach 18.00 Uhr bei der zuständigen Stelle eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt.