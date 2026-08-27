Nach dem Brand eines Autos werden mehrere Menschen leicht verletzt. Die Polizei hat nun zwei Teenager im Visier.

Pirmasens (dpa/lrs) – Drei Tage nach dem Brand eines Autos in einem Parkhaus in Pirmasens hat die Polizei zwei Jugendliche als Tatverdächtige ermittelt. Die 15 und 16 Jahre alten Teenager sollen das Feuer ausgelöst haben, teilte die Polizei mit. Einzelheiten nannte sie aber nicht.

Das Auto sei durch die Flammen vollständig zerstört worden. Die Wohnungen über dem Parkhaus seien vorsorglich geräumt worden. Mehrere Personen seien durch Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und medizinisch versorgt worden. Die Höhe des Sachschadens stand zunächst nicht fest.