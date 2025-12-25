Brennender Weihnachtsbaum zerstört Haus

Die Bewohner versuchen vergeblich, einen Brand zu löschen. Menschen werden nicht verletzt, aber das Haus ist unbewohnbar.

Mainz (dpa/lrs) – Ein brennender Weihnachtsbaum hat am Heiligabend ein Haus in Mainz zerstört. «Ein Bewohner hatte zunächst noch versucht, den brennenden Baum selbst zu löschen, musste diesen Versuch jedoch aufgrund der schnellen Brandausbreitung abbrechen», berichtete die Feuerwehr.

Insgesamt waren fünf Personen sowie eine Katze betroffen, so die Feuerwehr. Die Bewohner konnten das Haus in Mainz-Weisenau demnach eigenständig und unverletzt verlassen. Die Katze wurde in eine Tierklinik gebracht. Die Betroffenen kamen bei Verwandten unter – das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Decke eingerissen

Als die Feuerwehr gegen 20.30 Uhr in dem Reihenendhaus ankam, hatte sich das Feuer demnach nahezu auf das gesamte Erdgeschoss ausgebreitet, und der Rauch hatte sich bereits auf die oberen Geschosse ausgedehnt. Ein Trupp arbeitete im Erdgeschoss unter schwerem Atemschutz, ein weiterer Trupp kontrollierte die oberen Geschosse.

«In dem betroffenen Zimmer musste die Decke mit Hilfe von Einreißhaken geöffnet und kontrolliert werden, um eine weitere Brandausbreitung auszuschließen. Anschließend wurde das Gebäude maschinell mit einem Hochdrucklüfter belüftet», berichteten die Einsatzkräfte.