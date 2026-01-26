Verkehr
Brennender Transporter mit E-Autos sorgt für Stau auf A6
Feuerwehr - Symbolbild
Feuerwehr - Symbolbild
Niklas Treppner. DPA

Ein Sattelzug mit E-Autos gerät auf der Autobahn bei Kaiserslautern in Brand. Sechs Fahrzeuge brennen. Die A6 wird zwischenzeitlich gesperrt.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein brennender Sattelzug mit geladenen E-Autos hat die Autobahn 6 bei Kaiserslautern in Richtung Saarbrücken blockiert. Mittlerweile ist laut Polizeiangaben ein Fahrstreifen wieder frei. Da die Bergungsarbeiten bislang nicht abgeschlossen seien, könne es aber kurzfristig erneut zu einer Vollsperrung kommen.

Gegen 6.30 Uhr hatten Verkehrsteilnehmer den brennenden Lkw gemeldet. Der Transporter und sechs von acht E-Autos hätten gebrannt, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach rund einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Verletzte habe es nicht gegeben. Im Bereich der A6 nahe der Anschlussstelle Kaiserslautern-West kam es im Berufsverkehr zu Staus.

