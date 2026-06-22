Ein technischer Defekt löst das Feuer in einem Transporter auf der A6 aus. Die Flammen griffen auch auf die Vegetation über – verletzt wurde niemand.

St. Ingbert (dpa/lrs) – Ein brennender Transporter hat auf der A6 bei St. Ingbert einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Der Lastwagen habe bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand gestanden, teilte die Feuerwehr Saarbrücken mit. Ursache für das Feuer sei ein technischer Defekt gewesen, hieß es am Abend von der Polizei in St. Ingbert.

Verletzt wurde niemand. Das Feuer habe sich an der Unfallstelle in Richtung Saarbrücken kurz hinter der Grumbachtalbrücke teils auf die angrenzende Vegetation ausgebreitet. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit mehreren Trupps und Strahlrohren.

«Es war ein sehr großer Einsatz», sagte ein Polizeisprecher. Die Autobahn war während des Einsatzes vorübergehend in beide Richtung gesperrt. Am frühen Abend lief der Verkehr in Richtung Saarbrücken noch einspurig, wie der Sprecher sagte.