Saarbrücken (dpa/lrs) – In der Innenstadt von Saarbrücken ist am Mittwochmittag ein Bus in Brand geraten. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, bemerkte ein Fahrgast Qualm aus dem Fahrzeug aufsteigen. Der Busfahrer versuchte demnach vergebens, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu beenden. Die Fahrgäste konnten den Bus rechtzeitig verlassen, bevor er in Vollbrand geriet. Mittlerweile konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache liefen zunächst noch.

© dpa-infocom, dpa:250319-930-408441/1