Brennende Autos nach Unfall bei St. Goarshausen

Flammen und Rauch: Nach einem heftigen Crash retten Helfer zwei Schwerverletzte aus brennenden Autos. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

St. Goarshausen (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 42 in der Nähe von St. Goarshausen (Rhein-Lahn-Kreis) sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen den anderen Wagen geprallt. Beide Autos gerieten bei dem Vorfall am Donnerstagabend in Brand, wie die Polizei mitteilte.

Die schnell herbeigeeilten Rettungskräfte konnten die Fahrer aus ihren brennenden Autos ziehen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Wiesbaden und Mainz gebracht. Die B42 war bis Mitternacht gesperrt.