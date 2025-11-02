Eine Frau randaliert in Montabaur und zündet mehrere Mülltonnen an. Die Polizei nimmt die 35-Jährige in Gewahrsam. Die Frau steht unter Drogeneinfluss.

Montabaur (dpa/lrs) – Eine 35 Jahre alte Frau hat in der Innenstadt von Montabaur (Westerwaldkreis) randaliert und mehrere Mülltonnen angezündet. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Demnach hatte die Brandstifterin zuvor Marihuana konsumiert. Zeugen zufolge stieß sie mehrere Schilder und Kübel um und warf Kotbeutel durch die Gegend.

Polizei nimmt Brandstifterin in Gewahrsam

Die Polizei nahm die 35-Jährige in Gewahrsam. An den Mülltonnen und einem angrenzenden Gebäude entstanden laut Polizei Schäden im unteren vierstelligen Bereich. Die Beschuldigte verfüge über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und habe sich auf der Durchreise befunden.