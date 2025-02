Brandserie in Saarbrücken – Polizei durchsucht Wohnungen

Saarbrücken (dpa) – Nach einer Serie von vermeintlichen Brandstiftungen in Saarbrücken hat die Polizei die Wohnungen von mehreren Tatverdächtigen durchsucht. Acht Wohnungen in Saarbrücken und eine in Baden-Württemberg seien im Zuge der Ermittlungen untersucht worden, teilte die Polizei mit.

Verdächtigt würden insgesamt acht junge Männer im Alter von 15 bis 35 Jahren. Sie sollen seit Sommer 2024 in insgesamt 20 Fällen an Mülleimern, Containern, Fahrzeugen und teilweise auch an und in Gebäuden Feuer gelegt haben. Laut Ermittlern stehen die Brandstiftungen im Stadtteil Dudweiler auch im Zusammenhang mit Diebstählen und Sachbeschädigungen. Sichergestellte Gegenstände wie Mobiltelefone werden nun im Zuge der Ermittlungen ausgewertet, so die Polizei.