Kriegsfolgen
Brandbombe entdeckt – Entschärfung am Mittag
Blaulicht
Blaulicht
Lino Mirgeler. DPA

Bei Bauarbeiten wird ein britischer Blindgänger gefunden. Ein 300-Meter-Sperrradius gilt. Der Zugverkehr soll vorübergehend eingestellt werden.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei Sondierungsarbeiten in Ludwigshafen ist eine britische Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Fundort des 250 Pfund (ca. 113 Kilogramm) schweren Blindgängers befinde sich auf einem Feldabschnitt im Stadtteil Edigheim, der Kampfmittelräumdienst sei verständigt, hieß es von der Stadtverwaltung. Eine Entschärfung sei am Nachmittag geplant.

Dafür werde um den Fundort ein 300-Meter-Sperrradius eingerichtet. Der Verkehr auf der benachbarten Zugstrecke werde während der Entschärfung eingestellt. Etwa 200 Bewohnerinnen und Bewohner müssten ihre Häuser verlassen. Eine Betreuungsstelle sei in einer Handballhalle eingerichtet.

© dpa-infocom, dpa:260218-930-704610/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten