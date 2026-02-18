Bei Bauarbeiten wird ein britischer Blindgänger gefunden. Ein 300-Meter-Sperrradius gilt. Der Zugverkehr soll vorübergehend eingestellt werden.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei Sondierungsarbeiten in Ludwigshafen ist eine britische Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Fundort des 250 Pfund (ca. 113 Kilogramm) schweren Blindgängers befinde sich auf einem Feldabschnitt im Stadtteil Edigheim, der Kampfmittelräumdienst sei verständigt, hieß es von der Stadtverwaltung. Eine Entschärfung sei am Nachmittag geplant.

Dafür werde um den Fundort ein 300-Meter-Sperrradius eingerichtet. Der Verkehr auf der benachbarten Zugstrecke werde während der Entschärfung eingestellt. Etwa 200 Bewohnerinnen und Bewohner müssten ihre Häuser verlassen. Eine Betreuungsstelle sei in einer Handballhalle eingerichtet.