Brand zerstört Feuerwehrgerätehaus

Ihre Einsatzfahrzeuge können die Rettungskräfte rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Schaden ist indes groß. War es Brandstiftung?

Bechhofen (dpa/lrs) – Beim Brand des Feuerwehrgerätehauses in Bechhofen (Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land) ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte, schlugen die Flammen am frühen Sonntagmorgen aus dem Dachstuhl des Gebäudes.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr leiteten umgehend Löscharbeiten ein. Zudem brachten sie die Einsatzfahrzeuge in Sicherheit. Trotz des schnellen Eingreifens sei das Feuerwehrhaus vollständig ausgebrannt, hieß es. Verletzt wurde ersten Ermittlungen zufolge niemand.

Zur Ursache des Feuers lagen zunächst keine gesicherten Erkenntnisse vor. Man ermittele wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung, teilte die Polizei mit. Allerdings sei auch ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen.