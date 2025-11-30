Brand und Unfall behindern Bahnverkehr

Zwei Gartenhäuser brennen, kurz darauf landet ein Auto an einer Böschung: In Saarbrücken sorgen gleich zwei Vorfälle für Sperrungen im Bahnverkehr.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Brand und ein Unfall haben den Bahnverkehr in Saarbrücken behindert. Zunächst brannten am Sonntagmorgen zwei Gartenhäuser, wie die Feuerwehr mitteilt. Eine Bahnstrecke in der Nähe musste vorübergehend gesperrt werden. Das Feuer war nach rund eineinhalb Stunden gelöscht.

Noch während des Einsatzes kam ein Auto aus zunächst unbekanntem Grund in Saarbrücken von der Straße ab, durchbrach ein Absperrgitter und blieb an einer Böschung neben Bahngleisen liegen. Ein Zug musste deshalb abbremsen.

Für die Bergungsarbeiten musste auch dieser Streckenabschnitt der Bahn gesperrt werden. Verletzt wurde bei beiden Vorfällen niemand, wie die Feuerwehr mitteilt.