Ermittlungen laufen
Brand nach Sprengstoffexplosion? – Staatsanwaltschaft prüft
Feuerwehr
Martin Schutt. DPA

Am frühen Morgen rast die Feuerwehr im vergangenen Sommer zu einem Haus in Flammen. Der Bewohner wird verletzt. Nun gerät er ins Visier der Justiz.

Landau (dpa/lrs) – Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Landau-Dammheim ermittelt die Staatsanwaltschaft in der pfälzischen Stadt gegen den damaligen Bewohner des Hauses. Im Verdacht steht, dass der Mann selbst für die Sprengstoffexplosion und den Brand in dem Haus verantwortlich ist, wie die Anklagebehörde auf Anfrage mitteilte. Bei dem Feuer war der Bewohner schwer verletzt worden.

Die Staatsanwaltschaft habe ein Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit des Mannes zum Zeitpunkt der Tat im Juli 2025 in Auftrag gegeben, hieß es. Zuvor hatte der SWR über die Ermittlungen berichtet.

© dpa-infocom, dpa:260127-930-602236/1

