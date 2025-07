Am frühen Donnerstagabend hat die Feuerwehr in Landau einen Brand in einem Wohnheim gelöscht. Da sich dieses an einem Krankenhaus befindet, rückten eine Menge Wehrleute an.

Landau in der Pfalz (dpa/lrs) – Ein Brand in einem Wohnheim hat an einem Krankenhaus in Landau in der Pfalz einen größeren Einsatz ausgelöst. Gemeldet worden sei das Feuer in der Teeküche im sechsten Stock des Hauses am frühen Donnerstagabend, sagte ein Sprecher der Ludwigshafener Polizei. Aufgrund der örtlichen Nähe zum Krankenhaus sei eine verhältnismäßig große Zahl an Wehrleuten im Einsatz gewesen.

Während der Löscharbeiten habe der Betrieb im Krankenhaus weiterlaufen können. Ein Mensch sei wegen Atemproblemen untersucht worden. Die Brandursache sei Teil der Ermittlungen, ein technischer Defekt könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.