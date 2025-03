Brand in Wohnhaus und Schreinerei in Nanzdietschweiler

Nanzdietschweiler (dpa/lrs) - Ein Wohnhaus und eine Schreinerei in Nanzdietschweiler (Landkreis Kusel) sind am Mittwochmorgen in Brand geraten. Wie der zuständige Wehrleiter mitteilte, war der Großteil der Feuerwehren des Oberen Glantals am Einsatz beteiligt.

Die Schreinerei stand demnach vollkommen in Flammen. Nach Angaben der Polizei brannte auch der daneben liegende Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde demnach niemand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren laut Polizei keine Menschen im Wohnanwesen.

Rund 70 Einsatzkräfte waren nach Angaben des Wehrleiters vor Ort, auch zwei Drehleiterfahrzeuge, ein Teleskopmast und Atemschutzeinheiten waren im Einsatz. Am späteren Abend war der Löscheinsatz überwiegend beendet. Es gebe noch eine Brandwache in der Nacht, sagte der Wehrleiter.

Nach Polizeiangaben liegt der entstandene Sachschaden bei über 300.000 Euro. Die Brandursache war noch unklar.