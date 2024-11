Brand in Speyer möglicherweise durch Bewohner verursacht

Speyer (dpa/lrs) – Der Brand eines Wohnhauses in der Speyerer Altstadt könnte durch den Bewohner selbst verursacht worden sein. Nach ersten Ermittlungen bestehe ein solcher Verdacht, teilte die Polizei mit. Es gebe keine Hinweise auf ein technisches oder elektrisches Versagen, das den Brand ausgelöst haben könnte. Der 20 Jahre alte Bewohner befinde sich noch immer in einem Krankenhaus, da er Rauchgase eingeatmet habe. Die Wohnung des Mannes sei durch den Brand am Mittwoch komplett zerstört worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 50.000 bis 100.000 Euro.