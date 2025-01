Brand in Schule in St. Ingbert

St. Ingbert (dpa/lrs) – In einer Schule in St. Ingbert hat es in der Nacht gebrannt. Das Feuer im Stadtteil Oberwürzbach entzündete sich kurz nach 2.00 Uhr im Erdgeschoss des Schulgebäudes, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden lag im niedrigen fünfstelligen Bereich. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach rund zwei Stunden war der Brand gelöscht. Die Brandursache war am Morgen noch unklar. Der Unterricht sollte aber regulär stattfinden.