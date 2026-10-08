Bei einem Brand in einer Schreinerei im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es einen Verletzten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Kirchberg (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einer Schreinerei in Kirchberg im Rhein-Hunsrück-Kreis ist ein Mensch verletzt worden. Informationen zur Schwere der Verletzungen gebe es bisher nicht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Koblenz. Die Feuerwehr konnte den Brand im Ortsteil Bärenbach rasch löschen, anschließend mussten noch Glutnester bekämpft werden. 35 Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Anwohner waren vorsorglich aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.