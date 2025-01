Brand in Saarbrücken – Bewohner wegen Verdachts festgenommen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Saarbrücken am Mittwoch ist ein Hausbewohner wegen des Verdachts auf Brandstiftung festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, ergab sich der Tatverdacht gegen den 39-Jährigen bereits während der Löscharbeiten und erhärtete sich im Laufe der Ermittlungen. Der Verdächtige wurde demnach vor Ort festgenommen. Am Donnerstag wurde er laut Polizei einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hat. Daraufhin wurde er in einer Klinik für forensische Psychiatrie untergebracht.

Bei dem Brand im Saarbrücker Stadtteil Brebach mussten fünf Menschen mit Leitern gerettet werden, eine 30-Jährige wurde bewusstlos aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Brandumständen dauern weiter an.