Im Chemieraum der Realschule Plus in Rheinböllen bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr löscht den Brand. Trotzdem müssen mehrere Personen ins Krankenhaus.

Rheinböllen (dpa/lrs) – Bei einem Brand in der Realschule Plus in Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) sind sechs Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei das Feuer am Mittag in einem Chemieraum der Schule ausgebrochen. Vermutlich hatte sich brennbares Material im Mülleimer selbst entzündet, erklärte sie.

Personen hätten sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Raum befunden. Dennoch mussten sechs Personen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung behandelt und in ein Krankenhaus gebracht worden.