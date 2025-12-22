Brand in Mehrfamilienhaus behindert Verkehr auf B42

Wegen eines Brandes in einem Wohnhaus in Neuwied ist die B42 derzeit gesperrt. Vier Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Neuwied (dpa/lrs) - Die Löscharbeiten an einem brennenden Mehrfamilienhaus im Neuwieder Stadtteil Feldkirchen dauern weiter an. Die Bewohner des seit den Nachmittagsstunden im Vollbrand stehenden Hauses konnten sich nach Angaben der Polizei selbstständig aus den Flammen retten. Vier Personen seien demnach mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Die B42 bleibe aufgrund der anhaltenden Löscharbeiten im entsprechenden Bereich zunächst vollgesperrt, teilte die Polizei mit. Zur Höhe des Schadens und zur Ursache des Brandes ermittele man derzeit noch.