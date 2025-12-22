Brand in Mehrfamilienhaus - B42 wieder frei

Nach einem Wohnhausbrand in Neuwied wird die 42 zunächst gesperrt. Vier Menschen müssen ins Krankenhaus gebracht werden.

Neuwied (dpa/lrs) - Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses im Neuwieder Stadtteil Feldkirchen ermittelt die Kriminalpolizei zu Brandursache und Schadenshöhe. Seit dem späten Montagabend seien die Löscharbeiten beendet und die zunächst voll gesperrte B42 wieder freigegeben, sagte ein Polizeisprecher. Das Haus war am Montagnachmittag in Vollbrand geraten.

Die Bewohner konnten sich nach Angaben der Polizei selbstständig retten. Vier Personen seien demnach mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.