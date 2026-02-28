Eine Wohnung im Erdgeschoss brennt, die Flammen greifen auf weitere Bereiche über. Eine Bewohnerin erleidet eine Rauchgasvergiftung.

Zeiskam (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Zeiskam im Landkreis Germersheim ist ein Sachschaden von schätzungsweise 400.000 Euro entstanden. Die Brandursache ist bislang unklar, wie die Polizei mitteilte.

Demnach geriet am Freitagnachmittag zunächst eine Wohnung im Erdgeschoss in Brand. Das Feuer habe sich anschließend auf zwei darüberliegende Wohnungen sowie das Dach des Hauses ausgeweitet.

Nach Angaben der Polizei wurde eine Bewohnerin mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht – die übrigen Bewohner hätten das Haus unverletzt verlassen können. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.