Feuerwehreinsatz
Brand in Labor bei Biontech
Biontech-Zentrale in Mainz
In der Mainzer Oberstadt ist der Hauptsitz von Biontech mit Büro- und Laborgebäuden. (Archivfoto)
Arne Dedert. DPA

Das Feuer, das in einer Abzugsanlage entstand, wird schnell gelöscht. Eine Gefahr für Anwohner habe nicht bestanden, betont das Unternehmen.

Mainz (dpa/lrs) - In einem Labor am Hauptsitz des Pharmaunternehmens Biontech in Mainz hat es gebrannt. Das Feuer konnte nach Angaben der Feuerwehr Mainz schnell gelöscht werden. Es brach Biontech zufolge in einer Abzugsanlage eines Labors im Stadtteil Oberstadt aus. Alle Mitarbeitenden hätten das Gebäude sicher verlassen können. Zwei Personen seien vorsorglich medizinisch betreut worden. 

Einem Feuerwehrsprecher zufolge waren rund 30 Einsatzkräfte vor Ort. Das Unternehmen teilte mit, die Ursache werde untersucht. Eine Gefahr für Anwohnerinnen und Anwohner habe nicht bestanden.

© dpa-infocom, dpa:260915-930-686918/2

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