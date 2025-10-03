Nach einem Brand in einer Klinik in Saarbrücker gibt es zahlreiche Verletzte. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Hauptgebäude musste evakuiert werden.

Saarbrücken (dpa) – Bei einem Brand in einer Klinik in Saarbrücken sind mindestens 20 Menschen verletzt worden. Das Feuer sei gegen 17.30 Uhr in einem Patientenzimmer in der ersten Etage des Hauptgebäudes ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Stadt Saarbrücken mit.

Das Hauptgebäude wurde den Angaben zufolge vollständig evakuiert – insgesamt rund 100 Personen hätten das Haus verlassen müssen. Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Der Brand ist inzwischen gelöscht. Das betroffene Gebäude ist derzeit nicht vollständig nutzbar. Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.