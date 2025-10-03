Nach einem Brand in einer Klinik in Saarbrücken gibt es zahlreiche Verletzte. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Hauptgebäude musste evakuiert werden.

Saarbrücken (dpa) - Bei einem Brand in einer Klinik in Saarbrücken sind rund 20 Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer sei gegen 17.30 Uhr in einem Patientenzimmer in der ersten Etage des Hauptgebäudes ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Stadt Saarbrücken mit. Einige der Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Auch eine Einsatzkraft ist unter den Verletzten.

Das Hauptgebäude wurde den Angaben zufolge vollständig evakuiert – insgesamt rund 100 Personen hätten das Haus verlassen müssen. Wegen des Brandes ist das Gebäude nicht mehr vollständig nutzbar, hieße es weiter. Einige Patienten seien deshalb in anderen Kliniken verlegt worden.

Der Brand ist inzwischen gelöscht. Rund 130 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Katastrophenschutz waren vor Ort. Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.