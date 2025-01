Brand in Industriepark

Horhausen (dpa/lrs) – In einem Industriepark im Landkreis Altenkirchen sind bei einem Brand drei Lastwagen zerstört worden. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das Gebäude im Industriepark Willroth/Horhausen übergriffen. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Polizei sperrte die umliegenden Straßen und warnte die Bevölkerung. «Diese Maßnahmen konnten nach Lageerkundung durch die Feuerwehr kurz darauf zurückgefahren werden», berichtete die Polizeiinspektion Straßenhaus.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, das Gebäude wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolitei ermittelt nun, was den Brand auslöste.