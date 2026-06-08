Gundersheim (dpa/lrs) – Der Brand in einer Lagerhalle in Gundersheim (Landkreis Alzey-Worms) am Wochenende ist vermutlich durch einen Akku verursacht worden. Wie die Polizei mitteilte, bestätigten Videoaufnahmen, dass der Brand ohne menschliches Zutun entstand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht davon aus, dass ein Akku unsachgemäß entsorgt wurde und weist darauf hin, dass Akkus und Batterien nicht über den Haus- oder Wertstoffabfall entsorgt werden dürfen.

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