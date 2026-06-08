Brände
Brand in Gundersheim wohl wegen unsachgemäß entsorgtem Akku
Polizei
Nach einem Brand am Wochenende in Gundersheim liegen die Ergebnisse der Brandursache vor. (Symbolbild)
Sven Hoppe. DPA

Ein entsorgter Akku setzt eine Lagerhalle in Brand – Videoaufnahmen zeigen: Kein Mensch war beteiligt.

Gundersheim (dpa/lrs) – Der Brand in einer Lagerhalle in Gundersheim (Landkreis Alzey-Worms) am Wochenende ist vermutlich durch einen Akku verursacht worden. Wie die Polizei mitteilte, bestätigten Videoaufnahmen, dass der Brand ohne menschliches Zutun entstand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht davon aus, dass ein Akku unsachgemäß entsorgt wurde und weist darauf hin, dass Akkus und Batterien nicht über den Haus- oder Wertstoffabfall entsorgt werden dürfen.

© dpa-infocom, dpa:260608-930-189521/1

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