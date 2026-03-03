Rhein-Hunsrück-Kreis
Brand in Einfamilienhaus – zwei Schwerverletzte
Einfamilienhaus brennt
Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Großeinsatz. (Symbolbild)
Christoph Reichwein. DPA

Zwei Ersthelfer retten die beiden Bewohner des Hauses. Alle vier werden in Krankenhäuser gebracht.

Kastellaun (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kastellaun im Rhein-Hunsrück-Kreis sind die beiden Bewohner schwer verletzt worden. Zwei Ersthelfer, die die Bewohner aus dem Haus retteten, erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Alle vier Verletzte atmeten demnach Brandgase ein. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Abend mit einem Großaufgebot am Brandort im Einsatz. Es sei ein erheblicher Schaden am Haus entstanden, hieß es weiter. Die Brandursache werde noch ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:260303-930-764671/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten