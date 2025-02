Brand in Einfamilienhaus im Rhein-Pfalz-Kreis ausgebrochen

Rödersheim-Gronau (dpa/lrs) – Im Keller eines Mehrfamilienhauses im Rhein-Pfalz-Kreis ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Der 55 Jahre alte Bewohner des Hauses in Rödersheim-Gronau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Behörde schwebe er aber nicht in Lebensgefahr.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind nach aktuellem Ermittlungsstand bislang nicht bekannt.