Brand in Einfamilienhaus – Bewohnerin tot

Kindsbach (dpa/lrs) – Nach einem Brand in Kindsbach (Kreis Kaiserslautern) haben Rettungskräfte die Leiche einer Frau entdeckt. Das Einfamilienhaus war am Dienstagabend in Brand geraten, wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte. Nach Beendigung der Löscharbeiten sei die 31 Jahre Hausbewohnerin leblos aufgefunden worden. Ein Mann, der ebenfalls dort gemeldet sei, habe sich noch aus dem brennenden Haus retten können.

«Wie es zu dem Feuer gekommen war, ist noch unklar», sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Laut den Angaben war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Aus Sicherheitsgründen wurde auch fünf Nachbarhäuser evakuiert. Ein Anwohner sei mit dem Verdacht auf Rauchgasverletzung in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Nachbarn seien inzwischen wieder in ihre Häuser zurückgekehrt.