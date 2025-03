Brand in einer Schreinerei in Nanzdietschweiler

Nanzdietschweiler (dpa/lrs) - Eine Schreinerei in Nanzdietschweiler (Landkreis Kusel) ist am Mittwochmorgen in Brand geraten. Wie der zuständige Wehrleiter mitteilte, waren der Großteil der Feuerwehren des Oberen Glantals an der Löschung des Feuers beteiligt. Die Schreinerei stand demnach vollkommen in Flammen. Nach Angaben der Polizei brannte auch der daneben liegende Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde demnach niemand.

Rund 70 Einsatzkräfte waren nach Angaben des Wehrleiters vor Ort, auch zwei Drehleiterfahrzeuge, ein Teleskopmast und Atemschutzeinheiten sind demnach im Einsatz gewesen.

Die Löscharbeiten dauerten zunächst bis in den Nachmittag an. Nach Polizeiangaben liegt der entstandene Sachschaden bei über 300.000 Euro. Die Brandursache sei zunächst unklar gewesen.