In einem leerstehenden Gebäudekomplex kam es zu einem nächtlichen Brand. Bewohner angrenzender Wohnungen mussten zeitweise ihre Häuser verlassen.

Wittlich (dpa/lrs) – In einem leerstehenden Gebäudekomplex in Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) hat es in der Nacht gebrannt. Nach bisherigen Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr brach das Feuer aus zunächst unbekannter Ursache im Inneren des Anwesens aus, das früher einmal ein Kino und eine Diskothek beherbergte. Verletzt wurde niemand.

Wegen starker Rauchentwicklung wurden Anwohner zunächst aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Später wurden auch direkt angrenzende Wohnungen vorübergehend evakuiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr habe der Gebäudekomplex bereits komplett in Brand gestanden. Das Dach wurde geöffnet, um versteckte Brandnester zu erreichen.