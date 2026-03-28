Auersmacher (dpa/lrs) – Bei einem nächtlichen Brand im saarländischen Kleinblittersdorf hat ein Sohn seine Eltern rechtzeitig geweckt und in Sicherheit gebracht. Wie die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mitteilte, hatten zwei Passanten Rauch und Flammenschein am Wintergarten des Hauses im Ortsteil Auersmacher entdeckt. Sie alarmierten in der Nacht zu Samstag die Feuerwehr und verständigten den Sohn, der seine Eltern informierte.

Feuerwehren brachten den Brand im Bereich eines Kamins unter Kontrolle. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich den Ermittlern zufolge nicht. Das gegen 1.23 Uhr ausgebrochene Feuer beschädigte demnach den Wintergarten sowie Teile des Garagendaches und Bereiche des Haupthauses. Das Gebäude sei derzeit nicht zu bewohnen, hieß es.